Crime de que é acusado Cristiano Ronaldo punido com prisão perpétua no Nevada

Cristiano Ronaldo está acusado de onze crimes, no âmbito da queixa de violação apresentada por Kathryn Mayorga, incluindo violação, crime que no Estado do Nevada pode ser punido com prisão perpétua.

O crime de violação é o segundo mais grave no Estado norte-americano do Nevada, a seguir ao homicídio.

A legislação estabelece que a pena para o autor de uma agressão sexual sem dano físico substancial para a vítima é a prisão perpétua. Em caso de condenação, só após dez anos de detenção com bom comportamento a pena poderá ser substituída por um acordo de liberdade condicional.

Cristiano Ronaldo, jogador português que se transferiu esta época do Real Madrid (Espanha) para a Juventus (Itália), foi confrontado com a reabertura de uma investigação da polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, com base numa queixa de Kathryn Mayroga que acusa o português de a ter sodomizado sem consentimento em junho de 2009.

Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. E, através da revista alemã "Der Spiegel", foi revelado o acordo de confidencialidade de 325 mil euros assinado posteriormente.

Ao todo, são onze os crimes de que Ronaldo é acusado por Mayorga: violação sexual, tentativa de assédio sexual, coação para fraude, agressão a uma pessoa vulnerável, conspiração, difamação, abuso de processo, tentativa de silenciar o caso, tentativa de concretizar um acordo de não divulgação, negligência e violação de contrato.

Caso o processo avance para os tribunais, como parece ser intenção de Mayorga, Itália deveria entregar o avançado ao seu país de origem, Portugal, em função do acordo de livre circulação de pessoas na União Europeia. Neste cenário, Lisboa não aceitaria a extradição do madeirense, de acordo com uma cláusula legal que prevê a extradição de um cidadão nacional para outro país só em caso de ser comprovada a existência de crime.

Caso a polícia de Las Vegas queira interrogar Cristiano Ronaldo, como já foi anunciado, tal pode acontecer através de videoconferência. Ao italiano "Tuttosport", um porta-voz da polícia daquela cidade do Nevada afirmou que Cristiano Ronaldo "não está acusado de nenhum crime", sendo que o jogador deverá ser ouvido no processo enquanto "pessoa interessada no caso".