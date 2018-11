Cristiano Ronaldo ajuda Georgina a cumprir sonho

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:55 Facebook

Depois de terem assistido a um jogo do torneio de ténis ATP World Tour, em Londres, Cristiano Ronaldo satisfez um desejo a Georgina Rodríguez. Ela agradeceu publicamente.

De férias em Londres, Inglaterra, Cristiano Ronaldo faz de tudo para deixar a sua cara-metade satisfeita. Foi o que aconteceu na terça-feira à noite. O jogador madeirense vestiu-se a rigor e satisfez um desejo da namorada: assistir a um espetáculo de dança clássica na Royal Opera House.

"Que maravilha aproveitar a 'La Bayadère' pelas mãos de Marianela [Núñez], minha compatriota argentina e de todas as bailarinas. Fizeram-me desfrutar de uma noite maravilhosa. Os sonhos tornam-se realidade... Obrigado, meu amor", escreveu a companheira do craque da Juventus no Instagram.

A acompanhar, uma imagem sua na casa daquela que é uma das principais companhias de ópera de Londres.

A dança é uma das grandes paixões de Georgina Rodríguez. Apesar de nunca ter feito dela vida profissional, a argentina fez sempre questão de a praticar.