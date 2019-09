Cristiano Ronaldo após o The Best: "Depois da noite sempre vem o amanhecer"

JN Hoje às 21:36 Facebook

Cristiano Ronaldo não esteve presente na gala The Best da FIFA desta segunda-feira, em Milão, mas publicou uma mensagem nas redes sociais pouco depois de Lionel Messi ter sido considerado o jogador do ano pela sexta vez. " Depois da noite sempre vem o amanhecer", escreveu o português.

"Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer", pode ler-se.

Cristiano Ronaldo, que não faz parte da lista de convocados para o jogo desta terça-feira com a Brescia a contar para a liga italiana, não esteve presente na gala da FIFA, em Milão. O craque português estava nomeado para jogador do ano, juntamente com Lionel Messi e Van Dijk, mas foi o argentino que acabou por levar a melhor.