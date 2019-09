Cristiano Ronaldo: "Às vezes como piza com o meu filho. Caso contrário fico aborrecido"

JN Hoje às 22:01 Facebook

Cristiano Ronaldo revelou esta segunda-feira alguns segredos para manter a boa forma física e, apesar de ser bastante cuidadoso, admitiu cometer alguns "pecados" alimentares.

"A gordura corporal é uma verdade, mas 60 a 70% da minha vida é futebol. Tenho de dedicar-me aos treinos, mas também à preparação física. E 90% do meu sucesso passa por dormir bem, treinar bem e recuperar. Não há segredo. Se não olhares por ti, ninguém vai ajudar-te", começou por dizer o jogador, em entrevista ao canal de YouTube "ChrisMD", admitindo que comete alguns "pecados": "Mas não sou assim todos os dias. Às vezes, como piza com o meu filho. Caso contrário, fico aborrecido. O que interessa é tomar cuidado e comer adequadamente".

O jogador da Juventus garantiu ainda estar "motivado" e contou que, agora, treina de uma forma "mais inteligente".

"Não posso ir ao ginásio todos os dias. É preciso equilíbrio. E com a idade começas a perceber que o mais importante é conheceres o teu corpo e saber treinar com inteligência. Não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade. Quando era mais novo, trabalhava de uma forma diferente de agora. É totalmente diferente. Ainda me sinto bem, em forma, motivado, até porque para mim o mais importante é a mente. Se estiveres motivado isso ajuda imenso. Só quero continuar", acrescentou.