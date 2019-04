Cristiano Ronaldo até revirou os olhos com o grito dos adeptos da Juventus

Nuno Barbosa Hoje às 20:19 Facebook

A Juventus já joga, contra o Ajax, a partida da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Antes do apito inicial, com as equipas perfiladas, os adeptos da "Vecchia Signora" fizeram questão de cantar o hino e a forma como gritaram "the champions (os campeões) impressionou Cristiano Ronaldo

Habituado aos grandes palcos, a verdade é que Cristiano Ronaldo continua a deixar-se levar pelas emoções nos jogos como os da Liga dos Campeões e isso ficou bem patente, esta terça-feira, quando terminou o famoso hino da Champions.

A Juventus, de resto, avançou para este jogo em Turim com o seguinte onze: Szczesny; De Sciglio, Pjanic, Cristiano Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Bonucci, Emre Can, Rugani e Bernardeschi.

Já o treinador do Ajax apontou numa equipa titular formada por Onana, Veltman, De Ligt, Van de Beek, Neres, Tadic, Mazraoui, Blind, Schöne, F. de Jong e Ziyech.

No jogo da 1.ª mão, em Amesterdão, na Holanda, a partida terminou empatada a uma bola.