Durante o estágio da seleção nacional, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento de boa disposição com um fã. O admirador pediu ao craque português que lhe assinasse uma camisola do Real Madrid, anterior clube do avançado, e Cristiano Ronaldo aproveitou para deixar um recado: "Tens de ter a da Juventus", disse entre risos.

Veja o momento: