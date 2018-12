Cristiano Ronaldo celebra a rigor o primeiro Natal em Turim

Sara Oliveira Ontem às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos três filhos, o futebolista Cristiano Ronaldo desejou "feliz Natal" aos fãs no Instagram.

Na rede social, o craque português da Juventus publicou uma fotografia em que surge com Alana Martina divertida a seu colo, Georgina a segurar Mateo, e Eva Maria com o irmão mais velho, Cristianinho, para celebrar a quadra.



Este é o primeiro Natal passado em Turim, Itália, e nada parece faltar em casa de CR7, até porque tem a seu lado a família que formou.



A mãe, Dolores Aveiro, irmãos e sobrinhos estão juntos na Madeira. A viver atualmente no Brasil, Katia voltou a tempo para passar as festas com os familiares na ilha onde nasceu.



A matriarca celebra o 64.° aniversário no próximo dia 31, altura em que Ronaldo poderá reunir-se ao clã tal com aconteceu o ano passado, quando passou o réveillon no Funchal.