Cristiano Ronaldo chega à seleção com fome de golos

Cristiano Ronaldo junta-se à seleção portuguesa que vai disputar a final four da Liga das Nações, prova em que ainda não jogou. Craque chega com o registo goleador mais magro desde 2008/09.

No terceiro dia da preparação para a final four da Liga das Nações, Fernando Santos passa hoje a contar com Cristiano Ronaldo, algo que não aconteceu na fase de grupos da nova prova da UEFA, disputada nos últimos meses de 2018. Nessa altura, o avançado, em sintonia com o selecionador e com a FPF, decidiu fazer uma pausa para se ambientar à Juventus, que o contratara ao Real Madrid.

O capitão da equipa das quinas prepara-se, assim, para fazer a estreia numa competição em que Portugal tem aspirações ao título, quanto mais não seja porque joga em casa a meia-final com a Suíça (dia 5 de junho) e, caso se qualifique, a final com Inglaterra ou Holanda (dia 9).