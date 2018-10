Cristiano Ronaldo contrata advogado das celebridades

Hoje às 14:38 Facebook

Já defendeu Leonardo Di Caprio, Paris Hilton e a família de Michael Jackson e agora vai defender Cristiano Ronaldo. David Chesnoff é um dos mais conceituados advogados criminalistas de Las Vegas.

Foi contratado na quarta-feira e já emitiu um comunicado a desmentir todas as acusações feitas ao jogador português por Kathryn Mayorga, designadamente, a acusação de violação sexual.

David Chesnoff, conhecido como o advogado das celebridades, tem experiência em casos de assédio, abuso e violação sexual. São disso exemplo os que envolveram o ilusionista David Copperfield e o ex-jogador de basquetebol Shaquille O'Neal. Nomes como Myke Tyson e Andre Agassi também figuram na lista de clientes de Chesnoff.

Recorde-se que as autoridades de Las Vegas, no Estado norte-americano do Nevada, vão reabrir a investigação relacionada com a acusação de violação de que é alvo Cristiano Ronaldo. A queixa foi apresentada por Kathryn Mayorga. A norte-americana de 34 anos apresentou, na semana passada, um processo contra o jogador português num tribunal do condado de Clarck, onde fica situada a cidade de Las Vegas.

Em comunicado, os advogados de Cristiano Ronaldo declaram que a informação é "flagrantemente ilegal" e que "viola os direitos pessoais" do futebolista português de uma "forma excecionalmente séria". "Esta é uma divulgação não válida de suspeitas na área da privacidade", lê-se. Vai ser pedida uma "indemnização por danos morais num valor correspondente à gravidade da infração, que é, provavelmente, uma das mais sérias violações de direitos pessoais nos últimos anos".

Cristiano Ronaldo negou, desde logo, as acusações, dizendo que o sexo foi consensual, de acordo com a revista alemã "Der Spiegel".

O caso remonta a 2009, num quarto de hotel em Las Vegas. Em declarações à revista alemã, a mulher disse que Cristiano Ronaldo obrigou-a a praticar sexo. A história foi revelada no ano passado, baseando-se em documentos cedidos pela plataforma digital "Football Leaks", mas foi retomada na passada sexta-feira com as primeiras declarações públicas de Kathryn àquela revista.

O objetivo era que a história ficasse para sempre esquecida. Terá sido com esse propósito que Cristiano Ronaldo pagou mais de 300 mil euros a Kathryn Mayorga para que ela não falasse da noite que os dois passaram juntos. Nove anos depois, o passado pode tramar o português.