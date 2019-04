Juve fora da Champions: Ronaldo recebe elogios e convite para trocar de clube

Hoje às 10:11 Facebook

Eliminado da Liga dos Campeões, às mãos do Ajax, o craque português da Juventus recebeu proposta de transferência para o Cádiz, da segunda divisão espanhola.

Mais do que novo contrato, a proposta do Cádiz Club de Fútbol é um ato de conforto ao Bola de Ouro, eliminado da Liga dos Campeões. E o atual quarto classificado da segunda liga espanhola lança o desafio ao craque português.

"Olá, Cristiano. Não fiques triste pela eliminação frente ao Ajax e vem para o Cádiz, que dentro de um par de anos também vai andar por aí a lutar. Um abraço muito forte", lê-se na conta Twitter do emblema da Andaluzia.

Se lhe servir de consolo, o futebolista português também pode refugiar-se nas referências elogiosas da imprensa italiana e internacional. "Cristiano até marcou o seu habitual golo fenómeno, mas esteve sozinho, demasiado só", lê-se na "Gazzetta dello Sport".

"Maldição Champions: Não basta Cristiano", afirma o "Tuttosport". E o "Corriere dello Sport" acrescenta: "O jogo da Juve penaliza Cristiano".

À unanimidade geral só escapa a celebração argentina, que quase se felicita pela eliminação de Ronaldo, em contraste com o apuramento de Lionel Messi e do Barcelona para as meias-finais da Champions. "Ciao, Cristiano", resume o "Olé".