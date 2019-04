Cristiano Ronaldo convocado para o duelo com o Ajax

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:09 Facebook

Cristiano Ronaldo está recuperado de lesão e vai poder ir a jogo na quarta-feira, frente ao Ajax, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O craque português falhou os últimos compromissos da Juventus, a contar para a Liga italiana, mas foi convocado para o encontro de quarta-feira da Liga dos Campeões. Recorde-se que Cristiano Ronaldo lesionou-se ao serviço de Portugal, no encontro frente à Sérvia a contar para o apuramento do Euro2020.

No sentido inverso, Massimiliano Allegri não vai poder contar com Chiellini e Emre Can.

Veja a lista de convocados: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Mandzukic, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola e Nicolussi Caviglia.