Cristiano Ronaldo culpa Real Madrid pela polémica sobre violação, diz jornal italiano

A alegada violação de que Cristiano Ronaldo é acusado continua na ordem do dia e o jornal italiano "La Repubblica" avança que o craque da Juventus vê tudo como uma manobra do Real Madrid para lhe estragar a carreira.

Recorde-se que o caso de que ​​​​​​​Kathryn Mayorga se diz vítima do futebolista remonta a junho de 2009, mas só chegou ao conhecimento do público pouco antes dele sair do clube espanhol.

Ainda sem acusação formalizada, Ronaldo viu já a imagem manchada, depois de ter perdido os prémios de melhor jogador da Liga dos Campeões na época passada e o "The Best" para o croata Luka Modric (que joga no Real), e não ter visto o famoso golo de pontapé ser coroado. Além disso, na estreia pela Juve na Champions acabou expulso contra o Valência.

Muitas coincidências que fazem alguns acreditarem na teoria de conspiração, ao ponto da publicação italiana garantir que o próprio CR7 está convencido que é tudo vingança dos merengues e do presidente Fiorentino Pérez que não digeriram a sua inesperada saída.

Entretanto, o jogador português foi convocado para o jogo deste sábado, em Údine, contra o Udinese e, segundo o treinador da Juve, Massimiliano Allegri, está "pronto para jogar", até porque muito do que se fala não passa, para já, de suposições.