Cristiano Ronaldo dá gorjeta choruda a funcionários de hotel na Grécia

Cristiano Ronaldo terá oferecido uma gorjeta de 20 mil euros aos funcionários do hotel onde ficou hospedado durante as férias na Grécia. Segundo a imprensa daquele país, a oferta foi uma forma de o craque português agradecer por terem permitido que ele aproveitasse a estadia sem a presença dos paparazzi.

Cristiano Ronaldo aproveitou alguns dias de férias na Grécia com a namorada Georgina Rodríguez, a família e alguns amigos. Entre banhos no Mediterrâneo e na piscina do hotel, o jogador gostou tanto da forma como foi tratado pelos funcionários que decidiu oferecer-lhes uma gorjeta milionária.

O jornal espanhol "AS", citando a imprensa grega, refere que o atleta terá oferecido uma quantia de 20 mil euros para os funcionários do hotel dividirem entre eles.

Depois da Grécia, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão agora de férias na Riviera Francesa e vão mostrando alguns dos melhores momentos nas suas redes sociais. O futebolista até se encontrou com a lenda do basquetebol Michael Jordan e fez questão de assinalar o momento com uma fotografia partilhada no Instagram.