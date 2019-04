Cristiano Ronaldo de fora no jogo do "scudetto"

Hoje às 18:06 Facebook

Avançado português não faz parte da lista da Juventus para a partida com a SPAL

A Juventus pode sagrar-se campeã de Itália pela oitava vez consecutiva, se pontuar no jogo deste sábado no estádio da SPAL, mas terá de o fazer sem o contributo de Cristiano Ronaldo. O internacional português não foi convocado pelo treinador Massimiliano Allegri, que o poupou para a segunda mão dos quartos de final da Champions com o Ajax, agendada para a próxima terça-feira, em Turim.

Recorde-se que Ronaldo tinha parado duas semanas, devido à lesão muscular sofrida no Portugal-Sérvia de apuramento para o Europeu de 2020. Falhou três jogos da Série A italiana, mas voltou em Amesterdão, na primeira mão da eliminatória europeia, tendo marcado o golo que valeu o empate à Juve no terreno do Ajax (1-1).

Agora, volta a ficar de fora de um jogo do campeonato transalpino, que poderá selar mais um "scudetto" para a Juventus. Os "bianconeri" partem para a 32.ª jornada com mais 20 pontos do que o segundo classificado, o Nápoles, com 21 ainda em disputa.