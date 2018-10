Cristiano Ronaldo deixa mensagem à seleção em dia de jogo

Hoje às 17:56 Facebook

Portugal defronta a Polónia, esta quinta-feira (19.45 horas), para a Liga das Nações. Cristiano Ronaldo, que não foi convocado para o jogo, não deixou passar o momento em branco e deixou uma mensagem de apoio à seleção.

"Boa sorte família", escreveu o jogador no Instragam, acompanhando uma imagem do próprio com alguns dos companheiros de equipa, durante um jogo das quinas.

Tanto Fernando Santos como Jerzy Brzeczek, selecionador da Polónia, desvalorizaram a ausência do jogador da Juventus face à qualidade geral do plantel português.

O jogo entre as seleções portuguesa e polaca está marcado para esta quinta-feira, às 19.45 horas, no Estádio Slaski, em Chorzow, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A.