Cristiano Ronaldo deixa no ar: vem aí o quinto filho?

Sara Oliveira Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Singapura, o craque da Juventus assumiu que pode "vir aí uma surpresa".

Antes de arrancar a nova época ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo viajou até ao continente asiático para, no âmbito de uma colaboração da Fundação Olímpica de Singapura e da Bolsa de Estudo Peter Lim (dono do Valência de Espanha), visitar várias escolas primárias e acabou por surpreender.

Rodeado de fãs de palmo e meio, o craque lembrou que "as crianças são o futuro, são o melhor que há no Mundo", deixando no ar a hipótese de voltar a ser ser pai. "Tenho quatro [filhos] por agora, mas ainda "não fechei a porta"", afirmou, assumindo que "nunca se sabe, talvez venha aí uma surpresa". "Veremos o que o futuro nos reserva", acrescentou Ronaldo, de 34 anos, com um sorriso matreiro.

Cristiano Ronaldo já é pai de Cristianinho, de nove anos, dos gémeos Eva Maria e Mateo, dois anos, e Alana Martina, de 20 meses. Apenas a mais nova é fruto da relação com Georgina Rodríguez, com quem começou a namorar no final do verão de 2016. Os restantes terão sido gerados por "barrigas de aluguer", não se conhecendo as mães biológicas. No entanto, os quatro são tratados como filhos e sem distinção pela namorada do futebolista, que se intitula "mamã".

Nas últimas férias, na Riviera Francesa, a silhueta de Georgina, de 25 anos, deu azo a rumores de que poderia estar grávida. Aliás, já não é a primeira vez que, em biquíni ou de roupa justa, exibe barriguinha, despertando a especulação. E Ronaldo nem se importaria, pois já manifestou antes a vontade de aumentar a família.

Na iniciativa que serviu de pretexto à confissão, CR7 aproveitou para aconselhar os mais pequenos a acreditarem nos seus sonhos, "seja o que for que quiserem ser", garantindo que "tudo é possível". "Por isso, nunca desistam, não deixem de tentar", concluiu, sendo ele próprio um exemplo de inegável resiliência