Cristiano Ronaldo e família mostram dotes na cantoria

Cristiano Ronaldo, que na quarta-feira defronta o Ajax para a Liga dos Campeões, exibiu os dotes de cantor, ao lado da namorada e do filho mais velho, que também entraram na cantoria.

Foi numa viagem de carro animada que os três mostraram ter as cordas vocais afinadas. Num conjunto de três vídeos publicado pelo craque português no Instagram, onde tem milhões de seguidores, Cristiano Ronaldo surge em destaque, com a letra de "Everybody Got To Learn Sometimes", original dos The Korgis, na ponta da língua.

Georgina Rodriguez mostrou preferência pelo reggaeton e cantou "Bell", do músico colombiano Wolfine. E Cristianinho, o filho mais velho do casal, entrou na onda rap e cantou "Sicko Mode", de Travis Scott com a colaboração de Drake.

Clique e deslize para a direita, no vídeo abaixo, e ouça os temas.