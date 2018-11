Cristiano Ronaldo e Georgina com casamento marcado? Afinal, houve outros... anéis

Ana Filipe Silveira Ontem às 23:03 Facebook

Estarão Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez noivos? A questão paira nos jornais internacionais desde que, na passada terça-feira, o avançado da Juventus e a companheira foram fotografados, durante um jantar em Londres, com anéis idênticos nos dedos anelares esquerdos. Com ou sem casamento marcado, a verdade é que esta não é a primeira vez que a argentina surge publicamente com uma joia e leva fãs - e jornalistas - a concluir que o matrimónio está para breve.

Uma das mais recentes aconteceu em setembro, quando o casal passou um fim de semana em Saint Tropez. Nessa altura, Gio (como é carinhosamente tratada) e CR7 também se passearam com anéis semelhantes. O mesmo se tinha passado em junho, durante o Mundial de futebol na Rússia. A imprensa chegou então a dizer que o casal iria dar o próximo passo "ainda durante o verão de 2018" ou "se Portugal vencesse". E já em maio, durante um passeio de carro, a argentina mostrou ter no dedo esquerdo um anel da Cartier, avaliado em 700 mil euros, supostamente oferecido pelo jogador - quem sabe, o mesmo que usou esta semana na capital britânica.

Aliás, foi a propósito de um alegado matrimónio que a mãe de Ronaldo, quando questionada numa entrevista feita este verão, respondeu: "Esperem sentados. Um dia logo se vê o casamento".

Apesar de Gio ser a mulher que elegeu para mãe dos seus filhos, o craque fez sempre questão de oferecer anéis às amadas. Veja-se o caso da russa Irina Shayk, que em 2011 mostrou uma joia que se disse ser de noivado. Ou da espanhola Nereida Gallardo, em 2008, ou ainda da portuguesa Merche Romero, em 2007.

É caso para dizer: agora, há anel? Há. Mas também houve outros...