Cristiano Ronaldo é o futebolista com mais seguidores nas redes sociais

O português Cristiano Ronaldo é o futebolista com mais seguidores nas várias redes sociais mais relevantes, aponta um estudo da consultora alemã Result Sports, que coloca Pepe e Fábio Coentrão no "top 100".

Entre Instagram, Facebook e Twitter, Ronaldo é seguido por mais de 337 milhões de pessoas, muito acima do segundo classificado, o brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain), com 206 milhões, e do terceiro, o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que chega a 190 milhões de pessoas mesmo não tendo conta no Twitter.

No quarto lugar está o colombiano ex-F.C. Porto James Rodríguez, atualmente a jogar nos alemães do Bayern Munique, com 90 milhões de pessoas, num "top" que coloca o brasileiro ex-Benfica David Luiz no 15.º posto.

O espanhol Iker Casillas, do F.C. Porto, representa o campeonato português no 16.º lugar, com quase 47 milhões de seguidores, enquanto o colombiano Falcao, antigo jogador dos "dragões" e atual avançado do Mónaco, é 18.º.

O português Pepe, a jogar nos turcos do Besiktas, é 39.º classificado deste "ranking", com mais de 22 milhões de pessoas nas redes sociais, enquanto o argentino Ángel Di María, que passou pelo Benfica e joga no PSG, é 72.º.

Fábio Coentrão, a jogar no Rio Ave, encontra-se na 76.ª posição do "ranking", com 10,8 milhões de seguidores nas três principais redes sociais, à frente de nomes como o espanhol Marco Asensio, o argentino Gonzalo Higuaín ou o galês Aaron Ramsey.

O mexicano Miguel Layún, que passou pelo F.C. Porto e joga no Sevilha, é 102.º, enquanto o luso Ricardo Quaresma, colega de Pepe no Besiktas, está no 116.º posto com mais de sete milhões de seguidores.

O espanhol Cristian Tello, ex-F.C. Porto, é 123.º, à frente do brasileiro e também antigo jogador dos portistas Hulk (135.º), do ex-Penafiel e Sporting de Braga Diego Costa (137.º), do brasileiro Diego (152.º) e do colombiano Juan Quintero (155.º), ambos antigos "dragões".

O mexicano Diego Reyes (169.º) e o colombiano Fredy Guarín (174.º) continuam a representar o lote de antigos jogadores do F.C. Porto, enquanto o egípcio Hassan, atualmente no Olympiacos, e que passou por Sporting de Braga e Rio Ave, é 176.º.

O indiano ex-Sporting Sunil Chhetri está no 206.º posto do "ranking" de seguidores nas redes sociais, logo à frente de outro antigo "leão", o costa-riquenho Joel Campbell, com o egípcio Shikabala, outro atleta que vestiu de verde e branco, em 216.º.

Em 217.º está Renato Sanches, sendo que o atleta luso do Bayern de Munique chega a 2,6 milhões de pessoas, um pouco acima do alcance do argelino ex-Sporting Slimani (219.º), e do peruano André Carrillo, que jogou no Sporting e Benfica, no 242.º lugar, e do belga Witsel, antiga "águia", no 244.º.