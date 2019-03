Cristiano Ronaldo é o segundo melhor estrangeiro da história da Premier League

Nuno Barbosa Hoje às 12:03 Facebook

A sondagem feita pela BBC deixou Cristiano Ronaldo afastado do lugar mais alto do pódio, mas, ainda assim, ficou à frente de figuras marcantes da história da prova, como Eric Cantona, Sergio Aguero ou Didier Drogba

Os franceses são mais populares em Inglaterra do que Cristiano Ronaldo. Essa é uma das conclusões que se pode tirar da sondagem feita pela BBC, que atribuiu a Thierry Henry o título de melhor jogador estrangeiro da história da Premier League.

O antigo jogador do Arsenal recebeu 45 por cento dos votos, num universo de 250 mil votantes. Cristiano Ronaldo ficou isolado no segundo posto, com 14%, e o pódio ficou completo com outro gaulês que, tal como Cristiano Ronaldo, também representou o Manchester United: Eric Cantona (12%).

Nos lugares imediatamente a seguir aparecem Sergio Aguero, que continua ao serviço do Manchester City e recebeu 8 por cento dos votos, e Didier Drogba, o ex-Chelsea (6%). O antigo guarda-redes dinamarquês, Peter Schmeichel, que fez carreira nos red devils e chegou a representar o Sporting, em Portugal, recebeu 5 por centos dos votos.

Voltando ao topo desta classificação, refira-se que, na Premier League, Henry disputou 258 jogos, com 157 vitórias, 62 empates e 39 derrotas, tendo apontado 175 golos. Tudo isto em oito temporadas ao serviço do Arsenal.

Já Cristiano Ronaldo representou o Manchester United durante seis temporadas, ainda no início da carreira, e disputou 196 da liga inglesa (132 vitórias, 36 empates e 28 derrotas), tendo faturado por 84 vezes.