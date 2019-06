Cristiano Ronaldo encontra-se com Tommy Hilfiger

JN Hoje às 19:28 Facebook

Ainda a bordo do luxuoso iate "África", na Riviera Francesa, Cristiano Ronaldo privou com o designer norte-americano Tommy Hilfiger, como fez questão de mostrar em mais uma partilha no Instagram.

Ronaldo publicou uma fotografia dos dois pouco antes de deixar a embarcação. Nos últimos dias, muito têm dado que falar as férias do craque da Juventus, ora pelo preço que terão custado ou ainda pela reação da namorada, Georgina Rodríguez, ao assédio dos paparazzi. A certa altura, perante a persistência dos profissionais que se aproximavam do iate, a bailarina fez um gesto obsceno e que resumiu o quanto estava irritada