Cristiano Ronaldo está a "fazer tudo" para jogar na Champions

João Faria Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador da Juventus acredita que CR7 poderá ir a jogo na próxima semana, frente ao Ajax, no arranque dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Massimilano Alegri, técnico da Juventus, disse, nesta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo "está a melhorar" e que ainda é possível que o internacional português venha a ser opção, na partida de quarta-feira, em Amesterdão, frente ao Ajax, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"[Cristiano Ronaldo] está a melhorar. A cinco dias do jogo, encontro sinais positivos. Veremos como evoluirá, mas está a fazer tudo para poder jogar", disse Massimiliano Allegri, em conferência de imprensa.

O avançado internacional português está sem jogar desde 25 de março, dia que se lesionou na coxa direita ao serviço da seleção portuguesa, no jogo com a Sérvia (1-1), a contar para a fase de apuramento do Euro2020.