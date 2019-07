Cristiano Ronaldo já é "MARCA Leyenda"

Hoje às 17:42 Facebook

Um ano depois de deixar o Real para rumar à Juventus, o avançado português voltou a Madrid para receber o mais alto galardão atribuído pelo jornal espanhol.

Cristiano Ronaldo é desde esta segunda-feira uma "lenda" para o jornal "Marca", juntando-se a outros atletas de renome mundial como Michael Jordan, Michael Schumacher, Usain Bolt, Johan Cruyff, Lionel Messi, Zinedine Zidane, entre outros.

CR7 subiu ao palco do Teatro Rainha Vitória ao som da música "Simple the best" e debaixo de gritos de admiração dos adeptos que marcaram presença no evento, que também contou com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Apresentado como "um jogador único, assombroso e admirável", Ronaldo, agora jogador da Juventus, mostrou-se "feliz" por voltar a Madrid, "uma cidade especial", e ainda mais pela distinção. No meio de tudo, e depois de uma pergunta feita por uma criança, uma certeza: "O Europeu ganho com a Seleção é o troféu mais especial que ganhei", disse.

"É um prémio super importante e este evento deixa-me muito honrado. Vai estar num sítio bonito porque sei da história que tem", salientou Cristiano Ronaldo.