Sara Oliveira Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Craque da Juventus contratou Tutto Durán, de quem é fã, para um jantar de São Valentim com a namorada, Georgina Rodríguez, e um grupo de amigos que o visitaram em Itália.



Como teve jogo na sexta-feira, o futebolista Cristiano Ronaldo adiou as celebrações do Dia de São Valentim dois dias. Este sábado, ofereceu na casa de Turim, Itália, um jantar privado, animado pelo espanhol Tutto Durán, que ganhou projeção depois de participar no "Gran Hermano VIP" como primeiro concorrente anónimo.



Foi um concerto intimista, mas muito animado, até porque o jogador português e a companheira, Georgina Rodríguez, há muito que partilham músicas do artista natural da Gran Canária que começou por trabalhar como vidraceiro, antes de ter a oportunidade de mostrar o seu talento ao mundo.

E, curiosamente, o maior sucesso chegou quando Cristiano Ronaldo partilhou o seu primeiro single "Cómo vuelvo al pasado" que tinha dado a conhecer Antes durante a prestação no reality show.

A canção chegou a Disco de Ouro e o jogador até se mostrou a dançá-la numa das suas viagens no avião privado. "Cristiano Ronaldo deu-me um bom empurrão para que a minha música triunfasse", confessou, em abril do ano passado, Tutto Dúran, ainda longe de imaginar que a iria interpretar, ao vivo, e a título particular, em casa de CR7.