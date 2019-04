Nuno Barbosa Hoje às 21:50 Facebook

No balneário houve champanhe para todos e até pedras de gelo voaram, enquanto os jogadores cantavam: "Os campeões de Itália somos nós".

Cristiano Ronaldo tornou-se, este sábado, no primeiro jogador da história a sagrar-se campeão nos três principais campeonatos da Europa: Inglaterra, Espanha e, agora, Itália. Foi o oitavo título consecutivo da Juventus, mas a festa no balneário foi de arromba. O internacional português partilhou, nas redes sociais, alguns desses momentos de loucura.

"Campeões de Itália! Orgulhoso por contribuir para a história de um clube excepcional, que me apoiou fortemente e pelo qual tenho a honra de jogar. Estou feliz. Dominámos um campeonato difícil, lutámos juntos. Somos um grupo forte e extraordinário! E isto é apenas o começo! Grande Juve", escreveu Cristiano Ronaldo, mais tarde, no Instagram.

Antes, Cristiano Ronaldo fez questão de desmentir os rumores que correram após a eliminação da Liga dos Campeões e que davam conta de que iria deixar a Juventus. No decorrer da festa de campeão de Itália, Cristiano Ronaldo assegurou que continuará "a mil por cento" na Vecchia Signora.

Sobre a tristeza do adeus à Champions, nos quartos de final, CR7 rematou assim: "Não ficou nenhum amargo de boca, só uma equipa podia ganhar. Ficámos tristes, mas o futebol é assim. Nunca se ganha sempre e quem cai tem de ter a humildade de se levantar. O ano foi muito positivo com a conquista da Supertaça e do campeonato, que para mim é mais difícil do que o campeonato espanhol e o inglês".