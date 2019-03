Nuno Barbosa Hoje às 10:05 Facebook

Não foi a primeira e nem sequer será a última vez que Cristiano Ronaldo surpreende o mundo do futebol com palavras ou ações de apoio a colegas de profissão, mesmo não tendo a maior das ligações com o visado. Este é apenas mais um desses casos

O defesa central do Sporting de Braga, Raúl Silva, contraiu recentemente uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que o atira para a mesa de operações e que lhe antecipa o final da presente temporada, além de adiar o arranque da próxima. Solidário com o colega, Cristiano Ronaldo enviou-lhe uma mensagem de apoio que foi, muito provavelmente, ideia de Dyego Sousa, o mais recente internacional português.

"Que recuperes bem e que voltes aos relvados o mais rápido possível. Estamos juntos, parceiro", diz Cristiano Ronaldo, entre outras coisas, no vídeo que enviou a Raúl Silva e que o central brasileiro partilhou na rede social Instagram.

A prova de que foi Dyego Sousa quem promoveu esta mensagem de CR7 a Raúl está na legenda que o jogador bracarense colocou no vídeo: "O mais Cristiano Ronaldo. Siiiiim. Valeu Dyego Sousa".

Recorde-se que Portugal defronta esta noite (19.45) a Sérvia, em novo jogo de apuramento para o Euro'2020 e que tanto Cristiano Ronaldo como Dyego Sousa estão à disposição de Fernando Santos.