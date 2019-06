Cristiano Ronaldo na equipa da época da Liga dos Campeões

Hoje às 16:55 Facebook

O avançado Cristiano Ronaldo é o único futebolista português na equipa da época da Liga dos Campeões, escolhida pelos observadores técnicos da UEFA e dominada pelo campeão Liverpool.

O avançado dos italianos da Juventus, autor de seis golos na prova, é também o único representante do clube italiano no lote de 20 atletas, que integra seis jogadores dos "reds", que no sábado venceram por 2-0 o Tottenham na final, disputada em Madrid.

O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, também está entre as escolhas, assim como cinco futebolistas dos holandeses Ajax, o segundo clube mais representado, que foi eliminado nas meias-finais pelos "spurs", apenas com três no plantel ideal da UEFA.

A EQUIPA

Guarda-redes

Alisson Becker (Liverpool)

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Defesas

Virgil van Dijk (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Ajax)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Andy Robertson (Liverpool)

Médios

Moussa Sissoko (Tottenham)

Hakim Ziyech (Ajax)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Frenkie de Jong (Ajax)

Tanguy Ndombele (Lyon)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

David Neres (Ajax)

Raheem Sterling (Manchester City)

Avançados

Lionel Messi (Barcelona)

Dušan Tadić (Ajax)

Sadio Mané (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Lucas Moura (Tottenham)