Cristiano Ronaldo partilha "magia" da Champions com os filhos

Namorada de Cristiano Ronaldo partilhou, no Instagram, um vídeo que mostra o craque a brincar com Alana Martina. No centro das atenções, estava a bola do jogo Juventus-Atlético Madrid da Liga dos Campeões, no qual assinou um "hat- trick".

"A bola da Champions ainda está em jogo em casa! Tornou-se o brinquedo favorito dos bebés e dos não tão bebés", publicou Georgina Rodríguez na rede social, derretendo os fãs.

No pequeno filme, Alana Martina, de 16 meses, surge animada na brincadeira com Cristiano Ronaldo que, sob o olhar atento da filha mais nova, bate o esférico. A seguir, entrega-o à menina que corre feliz com a bola segura nas mãos.

Depois de ter brilhado na Liga dos Campeões, assinando os três golos que permitiram a reviravolta da Juventus antes os espanhóis do Atlético Madrid e a consequente passagem aos quartos-de-final da prova, CR7 dá nova vida à "redondinha" da consagração agora em família.