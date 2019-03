Cristiano Ronaldo preparado para a Ucrânia

Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Capitão da seleção nacional otimista para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2020

O craque português utilizou as redes sociais para demonstrar a confiança com que a equipa das quinas se apresenta para o jogo de amanhã com a Ucrânia, no Estádio da Luz. Numa foto publicada no Instagram, onde surge acompanhado de João Mário, e com o estreante Dyego Sousa ao fundo, Ronaldo partilhou a mensagem "preparados para amanhã".

Cristiano está de volta à seleção, oito meses depois, após ter sido poupado durante a campanha da Liga das Nações.