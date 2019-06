Cristiano Ronaldo: "Que época inesquecível!"

Hoje às 20:43 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem dirigida aos adeptos nas redes sociais sobre a época de 2018/19, na qual conquistou a Taça das Nações por Portugal e o título pela Juventus.

"Que época inesquecível! Novas experiências, um clube gigantesco, uma cidade excitante, recordes batidos e três títulos", começou por escrever o capitão da seleção portuguesa numa postagem na rede social Instagram.



"Tenho de agradecer a todos os adeptos da Juventus pela forma maravilhosa como me receberam em Itália! Vocês são uma parte muito importante das nossas vitórias! Obrigado a todos os meus fãs espalhados pelo Mundo e particularmente ao povo português que nos ajudou a alcançar outra vitória histórica para Portugal! Vocês terão sempre um lugar especial no meu coração!", continuou CR7, enumerando, depois, as várias conquista a nível pessoal.



"Individualmente, nunca esquecerei os grandes momentos e os novos recordes que bati até ao momento em 2019: Vencedor do golo da Supertaça Italiana; vencedor da Série A, melhor jogador e 21 golos; vencedor da Liga das Nações e hat-trick; primeiro jogador a atingir as 100 vitórias e 125 golos na Liga dos Campeões; primeiro jogador a vencer 10 títulos da UEFA; primeiro jogador de todas as seleções a marcar em fase finais: Mundial, Europeu, Taça das Confederações e Liga das Nações; primeiro jogador a marcar em 10 jogos consecutivos da seleção em fases final de 2004 a 2019", recordou Cristiano Ronaldo, finalizando: "Vemo-nos em breve! Juntos vamos continuar a lutar por novas e extraordinárias conquistas! Conto contigo!".