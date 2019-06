Cristiano Ronaldo reunido à mesa com ex-jogadores do Sporting

JN Ontem às 22:09 Facebook

Cristiano Ronaldo esteve, na terça-feira, em Lisboa, a jantar com Paíto, antigo lateral-esquerdo do Sporting, entre outros antigos elementos leoninos como Leonel Pontes, Miguel Paixão e José Semedo.

Paíto partilhou as imagens nas redes sociais e deixou elogios a Cristiano Ronaldo.

"Dia fantástico com pessoas maravilhosas. Que benção, Senhor, poder partilhar tanta coisa juntos! King é King CR7, muito obrigado pelo carinho, também não esperava outra coisa de ti, quem te conhece sabe muito bem do que estou a falar, és grande, ontem, hoje e sempre! Abraço, meus companheiros de guerra, mister Leonel, Bony, Paixão e o Artur Semedo! Deus continue a abençoar as nossas vidas!", escreveu Paíto no Facebook.