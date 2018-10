Cristiano Ronaldo foi a concerto em Paris

Sara Oliveira Hoje às 21:45 Facebook

À margem da polémica, craque divertiu-se ao som do norte-americano Jason Derulo.

Com algumas folgas concedidas pela Juventus, depois de ter sido dispensado da seleção nacional para os jogos contra a Polónia e a Escócia, Cristiano Ronaldo aproveitou para viajar, domingo, até Paris com o pretexto de assistir ao concerto de um dos seus artistas preferidos. No Zénith de Paris, divertiu-se ao som do cantor norte-americano Jason Derulo, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos amigos Miguel Paixão e Nana Amado. Sabendo que estava a ser observado, o craque tentou controlar o entusiasmo, mas à saída da sala, ainda antes de o espetáculo terminar - como se pode ver em vídeos publicados por fãs nas redes sociais -, até dançou. Mais tarde, privou com o artista no backstage.

Antes do show, CR7 e Georgina estiveram na loja da Givenchy na rue du Faubourg Saint-Honoré, próxima do Palácio do Eliseu. À saída, foram muitos os que esperaram pelo internacional português para o fotografar e tentar um autógrafo, algo que foi impedido pelos seguranças que o acompanharam durante todo o tempo.

Ainda na Cidade Luz, após mudar de roupa, o futebolista jantou num dos restaurantes de referência com outros amigos à mesa. Entre eles, a sua decoradora, Paula Brito, e o marido desta, Miguel Pereira. Com boa comida no prato e muitas gargalhadas, Ronaldo esqueceu, por algumas horas, toda a polémica que o envolve após ser acusado de violação pela americana Kathryn Mayorga, num caso que remonta a 2009.

Por terras francesas, Cristiano Ronaldo confirmou o apoio dos fãs, até porque a maioria, mesmo que inconscientemente, presume da sua inocência pois nada do que lhe é apontado foi ainda provado e o desfecho de todo o processo é uma incógnita.