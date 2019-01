Cristiano Ronaldo vai entregar amostra de ADN à Polícia de Las Vegas

Hoje às 17:13 Facebook

Cristiano Ronaldo pretende colaborar com as autoridades de Las Vegas, no caso da investigação à denúncia de violação de Kathryn Mayorga, pelo que irá entregar uma amostra do ADN.

A notícia está a ser avançada pelo site de notícias norte-americano TMZ.

O astro português foi acusado por Kathryn Mayorga por violação, ocorrida em 2009, num hotel de luxo em Las Vegas. Na altura, segundo contou Mayorga ao alemão "Der Spiegel", a mulher denunciou o caso à Polícia, mas não identificou Ronaldo, por medo de retaliação.

Há alguns meses, a professora intentou uma nova ação contra o internacional, acusando Ronaldo e a sua equipa de a terem coagido a assinar um acordo, em 2009, que terá valido 375 mil dólares (cerca de 325 mil euros) em troca do seu silêncio.

Quando o caso foi tornado público, as autoridades de Las Vegas anunciaram que iriam reabrir o caso, agora que sabiam o nome do alegado agressor. Na última semana, escreve o TMZ, pediram a Ronaldo, uma amostra de ADN, cumprindo o protocolo de investigação de casos de agressão sexual, e o português - que continua a negar todas as acusações - aceitou colaborar a 100% para provar a inocência.