Cristiano Ronaldo: "Viram que não sou nenhum charlatão"

Avançado português fala sobre a experiência na Juventus e não fecha a porta à possibilidade de ser treinador

Em entrevista à ICON, do El País, Cristiano Ronaldo falou sobre a época na Juventus e revelou alguns dos segredos para se impor, de imediato, na formação italiana. "Se fores esperto, captas coisas que te fazem melhorar como atleta. Na Juventus adaptei-me perfeitamente. Já viram que não sou nenhum charlatão. É o Cristiano e é o Cristiano porque se cuida. Uma coisa é falar, outra é fazer. Porque é que ganhei cinco Bolas de Ouro e cinco Champions?", questionou.

No defeso, o avançado trocou o Real Madrid pelos campeões italianos, a troco de 100 milhões. "É verdade que senti essa pressão desde muito jovem. Quando fui para o Real Madrid era o jogador mais caro da história. No Manchester United, depois de ganhar a minha primeira Bola de Ouro, aos 23 anos, as pessoas pensavam: olha, este vai ter de dar o máximo. Nos últimos dez, doze anos, tive sempre esta pressão adicional", fez notar.

O craque português revelou ainda que nos balneários do Real Madrid e da Juventus fala-se de "coisas normais" e mantém em aberto a possibilidade de no futuro, quando pendurar as botas, abraçar a carreira de treinador. "Não descarto", disse.