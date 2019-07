Cristiano Ronaldo volta a Madrid para ser "uma lenda"

Hoje às 19:13 Facebook

Jornal "Marca" vai colocar o português ao nível de Pelé, Maradona, Michael Schumacher, Michael Jordan ou Muhammad Ali.

Cristiano Ronaldo vai a Madrid na próxima segunda-feira para confirmar o estatuto de "lenda" do desporto. A distinção será do jornal "Marca" e acontecerá no Teatro Rainha Victoria.

Cerca de um ano depois de ter saído do Real Madrid, CR7 vê confirmado o prestígio e o legado que já tem no futebol, e em Espanha em particular, nomeadamente durante os nove anos que representou os "merengues".

A "Marca" justifica a distinção com a "trajetória de êxito" de Ronaldo, destacando todos os prémios individuais e os títulos coletivos ao longo da carreira do avançado português, de 34 anos.

O "MARCA Leyenda", que é atribuído desde 1997, já distinguiu gente do calibre de Pelé, Maradona, Michael Schumacher, Michael Jordan, Usain Bolt, Muhammad Ali, Rafael Nadal ou Lionel Messi.