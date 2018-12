Deixar o Barcelona para jogar em Itália? Messi responde a Cristiano Ronaldo

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Protagonizaram duelos que vão ficar para a história do futebol. Um no Real Madrid e o outro no Barcelona. A saída do português para Itália pode ter temperado a "guerra" Messi/Ronaldo, mas o desafio que o português colocou ao argentino, convidando-o a ir jogar para Itália, abriu novamente as hostilidades.

"Gostaria que ele viesse para a Itália, um dia. Que, como eu, aceite o desafio", o repto foi lançado no início do mês por Cristiano Ronaldo, numa entrevista publicada pela "La Gazzetta dello Sport", "Corriere dello Sport" e "Tuttosport".

"Eu joguei na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na seleção, e ele, por outro lado, continua na Espanha. Talvez seja ele quem precise mais de mim. Para mim, a vida é um desafio, e gosto de fazer as pessoas felizes", acrescentou o craque da Juventus, naquilo que foi entendido como um desafio para o astro do Barcelona.

A resposta surgiu agora. Numa entrevista ao jornal madrileno "Marca", Lionel Messi não fugiu ao tema. "Não tenho necessidade de mudar. Estou na melhor equipa do Mundo e os meus desafios são renovados a cada ano. Por isso, não preciso de mudar de equipa ou de campeonato para ter novos objetivos. Estou na minha casa, na melhor equipa do Mundo", respondeu o argentino.

Na mesma entrevista, o capitão do Barcelona não se escusou a abordar a surpreendente saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid. "Sempre me referi ao Real como um grande clube, com grandes jogadores. Mas qualquer equipa sentiria a falta de Cristiano Ronaldo. Além de marcar muitos golos, faz muitas outras coisas em campo", disse.

Sobre a Bola de Ouro, que acabou por ser entregue ao croata Modric, Messi demonstrou não ter sido surpreendido por não a ter conquistado. "Sabia que este ano não teria a possibilidade de a ganhar. Ouvia os nomeados e sabia que não ia estar na luta", atirou.