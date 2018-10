Dolores Aveiro não pára de defender Ronaldo: "Tu és a luz de todos nós"

Dúlio Silva Hoje às 14:19 Facebook

Primeiro, pediu que se criasse "uma corrente por ele". Dois dias depois, garantiu-lhe que "tudo vai ficar bem". Agora, na terceira reação pública às acusações de violação de que Cristiano Ronaldo é alvo, Dolores Aveiro diz que o futebolista é a sua "luz".

A matriarca do clã Aveiro reiterou o apoio ao filho mais velho partilhando uma fotografia em que surge ao lado de uma moldura com uma fotografia de CR7. Na legenda, Dolores voltou a dirigir-se ao atleta e foi clara: "Tu és a luz de todos nós".

Esta é a terceira vez que a mãe de Cristiano Ronaldo apoia publicamente o filho depois de ter estalado a polémica que associa o seu nome ao crime de violação.

A primeira aconteceu na segunda-feira, pouco mais de uma semana depois de a revista alemã "Der Spiegel" ter tornado pública uma investigação sobre a acusação que é feita ao português por parte da norte-americana Kathryn Mayorga.

Nessa altura, Dolores escreveu nas redes sociais que vai estar ao lado do futebolista "até ao fim" e que "ele merece o apoio" dos portugueses. Pediu ainda que se criasse "uma corrente" por Cristiano Ronaldo através da partilha de uma imagem em que o craque da Juventus é retratado como um super-homem. "Por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo... Pela justiça."

Já na quarta-feira, Dolores Aveiro voltou a sair em defesa do filho com uma mensagem publicada no Instagram que termina com uma referência religiosa - "Deus é grande". Antes, escreveu: "Mesmo longe, estamos contigo e tudo vai ficar bem."