Dolores Aveiro para Cristiano Ronaldo: "Tudo vai ficar bem"

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, partilhou publicamente, na manhã desta quarta-feira, uma mensagem de apoio ao futebolista, acusado de violação pela norte-americana Kathryn Mayorga.

Sem nunca mencionar o nome do filho, mas numa clara alusão à polémica que tem assombrado CR7 nas últimas duas semanas, a matriarca do clã Aveiro voltou a mostrar que está do lado do craque da Juventus.

Numa mensagem publicada no seu perfil de Instagram, Dolores, que regressou recentemente de Itália para Portugal, escreveu: "Mesmo longe, estamos contigo e tudo vai ficar bem. Deus é grande."

Já na segunda-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo tinha saído em defesa do filho, apelando aos seguidores que criem "uma corrente por ele" partilhando nas redes sociais uma fotografia que retrata CR7 como um super-homem. "Por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo... Pela justiça. Ele merece", prosseguiu Dolores, acrescentando ainda que estará ao lado do atleta "até ao fim" e que "ele merece o apoio" dos portugueses.

Recorde-se que as autoridades norte-americanas confirmaram, na noite de segunda-feira, a intenção de interrogar Cristiano Ronaldo pelos 11 crimes de que é acusado por Kathryn Mayorga. Entre eles estão o de violação, coação para fraude, difamação e tentativa de silenciar o caso.

"Ainda não sabemos quando é que vai acontecer, mas a qualquer momento vamos ter de o ouvir", confirmou um porta-voz da polícia de Las Vegas ao jornal britânico "Mirror Online".

Ao italiano "Tuttosport", um porta-voz da polícia daquela cidade do Nevada frisou que o desportista "não está acusado de nenhum crime", sendo que o mesmo deverá ser ouvido no processo enquanto "pessoa interessada no caso", já que a norte-americana, agora com 34 anos, o envolve no processo.

O avançado da Juventus nega todas as acusações.