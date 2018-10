Dolores Aveiro sai em defesa de Cristiano Ronaldo e pede "corrente por ele"

Dúlio Silva Hoje às 14:37 Facebook

Dolores Aveiro apelou aos seus seguidores do Facebook que partilhem uma fotografia de Cristiano Ronaldo, criando, assim, uma corrente de força ao futebolista, acusado de violação por uma norte-americana.

"Quero ver quem tem coragem de pôr esta fotografia no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele... Por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo... Pela justiça. Ele merece", escreveu, esta segunda-feira, a matriarca do clã Aveiro naquela que é a sua primeira reação às acusações que estão a ser imputadas ao filho por Kathryn Mayorga, com quem CR7 se terá envolvido sexualmente em 13 de junho de 2009.

Em forma de "hashtags", a mãe do futebolista da Juventus acrescentou ainda que estará ao lado do craque "até ao fim" e que "ele merece o apoio" dos portugueses.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, está a ser acusado de onze crimes contra a professora norte-americana, agora com 34 anos: violação sexual, tentativa de assédio sexual, coação para fraude, agressão a uma pessoa vulnerável, conspiração, difamação, abuso de processo, tentativa de silenciar o caso, tentativa de concretizar um acordo de não-divulgação, negligência e violação de contrato.

O futebolista, de 33 anos, já rejeitou a veracidade das acusações.