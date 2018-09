Dolores Aveiro volta a estar finalmente com os seus "amores"

Dúlio Silva Hoje às 15:05 Facebook

Dolores Aveiro voltou finalmente a Itália, dois meses depois de ter testemunhado a apresentação de Cristiano Ronaldo como futebolista da Juventus. Um regresso há muito esperado, numa altura em que se intensificam os rumores de mal-estar entre a matriarca do clã Aveiro e Georgina Rodríguez.

Na primeira visita de Dolores Aveiro à nova casa de CR7, em Turim, a mãe da estrela da liga italiana deixou-se fotografar com os filhos mais novos do futebolista, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina. Há mais de dois meses que a matriarca do clã Aveiro não estava com os bebés, uma data que coincide com a sua última visita a Itália.

Na legenda da imagem partilhada no Instagram que assinala este reencontro, Dolores escreveu: "Com os meus amores". A fotografia foi captada num quarto recheado com vários brinquedos dos três filhos mais novos de Cristiano Ronaldo, revelando assim novos recantos da mansão que o craque adquiriu no seu novo país de acolhimento.

De fora do registo fotográfico ficou, desta vez, Georgina Rodríguez, que de acordo com alguma imprensa portuguesa não mantém uma relação saudável com a mãe do namorado. De resto, a última vez em que nora e sogra se fotografaram lado a lado foi, precisamente, na última estada de Dolores em Itália, em julho, quando assistiram juntas à assinatura do contrato entre Cristiano Ronaldo e a Juventus.