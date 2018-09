Dolores e Georgina assistem juntas à vitória da Juventus

João Manuel Farinha Hoje às 13:02 Facebook

Dolores Aveiro assistiu pela primeira vez, ao vivo, a um jogo de Cristiano Ronaldo na Juventus. Ao lado de Georgina Rodríguez, a matriarca do clã Aveiro não viu o filho marcar, mas não deixou de vibrar com mais uma vitória da equipa de Turim.

A mãe do craque português chegou esta semana a Itália para matar saudades da família e, esta quarta-feira, esteve presente no Juventus Stadium, ao lado da namorada do filho, para assistir ao desafio entre a equipa da casa e o Bologna.

Vestida com uma blusa com riscas pretas e brancas semelhantes às ostentadas no equipamento da Juventus, Dolores bem que terá torcido para que o filho marcasse um golo, mas desta vez o português ficou em branco. Ainda assim, os pupilos de Massimiliano Allegri alcançaram um triunfo por 2-0 e lideram isolados a Liga Italiana.

Em sete jogos oficiais pela nova equipa, contando o desafio para a Liga dos Campeões, frente ao Valencia, no qual foi expulso aos 29 minutos, Cristiano Ronaldo soma apenas vitórias ao serviço da Juventus e já faturou em três ocasiões.