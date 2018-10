Roberto Bessa Moreira com Sara Oliveira Hoje às 13:38 Facebook

Ex-modelo alega que ficou com medo de ser humilhada publicamente após revelar caso às autoridades. Queixosa foi alertada para possível estratégia de descredibilização.

Não terá sido apenas a Polícia a desaconselhar Kathryn Mayorga a formalizar uma queixa por violação contra Cristiano Ronaldo. Também a enfermeira que realizou os primeiros exames forenses após a noite em que a ex-modelo e o futebolista se encontraram no The Palms Place Casino Resort, em Las Vegas, Estados Unidos, terá dito à norte-americana que esta seria alvo de "retaliação e publicamente humilhada" pelo agora jogador da Juventus.

Na queixa de Kathryn Mayorga lê-se até que a enfermeira do Centro Médico Universitário do Sul de Nevada avisou a agora professora que a defesa de CR7 iria tentar arruinar a sua reputação, ao acusá-la de ter mantido sexo consentido e, posteriormente, afirmar ter sido violada somente com o intuito de lhe extorquir dinheiro.

O encontro entre Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga ocorreu a 13 de junho de 2009. No mesmo dia, a norte-americana foi submetida a exames médicos no Centro Médico Universitário, onde, alega a defesa de Mayorga, "evidências físicas de sodomia foram documentadas e fotografadas".

Caso reaberto

Foi durante esse exame médico que a enfermeira terá dito que CR7, "ou alguém agindo em favor dele", iria montar uma estratégia que levaria a opinião pública a acreditar que o jogador estava a ser vítima de "falsas acusações".

Segundo os advogados de Kathryn Mayorga, o mesmo sucedeu quando esta foi à Polícia contar o que sucedeu. Na inquirição com o detetive, durante a qual identificou Cristiano Ronaldo como agressor, a antiga modelo terá sido avisada por aquele de que a equipa de "especialistas" contratada pelo jogador iria sustentar que CR7, "devido à sua riqueza e fama", estava a ser vítima de chantagem.

Contactada pelo JN, a Polícia de Las Vegas refere que recebeu uma chamada, em 13 de junho de 2009, e que, quando o relatório foi feito, "a vítima não identificou o local do incidente, nem a descrição do suspeito". "O caso foi reaberto em setembro e os detetives estão a investigar informação fornecida pela vítima", acrescenta fonte policial.

