Faz hoje 10 anos que o Real Madrid contratou Cristiano Ronaldo

A 11 de junho de 2009, o craque português era confirmado como o novo galáctico do Santiago Bernabéu. Só tinha uma Bola de Ouro e 223 golos na carreira...

Há precisamente 10 anos o Santiago Bernabéu voltou a encher-se de esperança, depois de uma época (2008/09) em que o Barcelona, de Pep Guardiola e Messi, ganhou tudo. A "culpa" foi de Cristiano Ronaldo, então recém-contrato ao Manchester United por 94 milhões de euros, um recorde à data, e prometido a futuro melhor jogador da história contemporânea do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo chegou a Espanha com 25 anos, depois de várias épocas em Inglaterra e já como um dos melhores jogadores do Mundo. Mas foi no Real Madrid que se consolidou como um dos grandes da história do futebol. De branco, ganhou quatro das cinco Bolas de Ouro que tem, três Botas de Ouro, dois prémios "The Best" e quatro Ligas dos Campeões, para além de dois campeonatos e outros troféus. Marcou 450 golos em 428 jogos... que fazem dele o maior goleador da história do clube.

Durante os nove anos em Espanha, CR7 alimentou uma rivalidade única com Lionel Messi, a mesma que fez da La Liga o maior campeonato do Mundo e do "el clasico" Real Madrid-Barcelona o jogo mais mediático do planeta.

Ronaldo viria a ser apresentado no Santiago Bernabéu a 6 de julho de 2009, perante mais de 80 mil pessoas.