Ferdinand foi ao baú e desencantou pérola com Ronaldo

Rio Ferdinand deu uso à famosa "hashtag" "TBT" recuando no tempo e partilhando, nas redes sociais, uma fotografia captada na altura em que defendia as cores do clube inglês Manchester United. Ao seu lado, tinha uma estrela em ascensão meteórica: Cristiano Ronaldo.

A viagem no tempo do ex-futebolista mereceu a particular atenção dos seus seguidores, que mostraram o seu espanto com a notória mudança de visual dos quatro protagonistas da fotografia - além de Ferdinand e CR7, surgem também na imagem Wayne Rooney e Ruud van Nistelrooy, também eles antigos símbolos do Manchester United .

"Todos nós gostamos de bons vinhos", escreveu o autor da partilha como legenda da publicação, à qual acrescentou a "hashtag" "TBT" (sigla de "Throwback Thursday", usada nas redes sociais às quintas-feiras, quando internautas partilham imagens tiradas no passado).

Inequívoco, para a maioria dos seguidores, é que a passagem do tempo foi benéfica para os quatro. "Estão todos muito melhor hoje em dia", comentou, a título de exemplo, um fã, enquanto outro sublinhou que, naquela imagem, "Ronaldo parece uma criança".