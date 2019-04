Filho mais novo de Cristiano Ronaldo já chuta como um craque

Hoje às 20:58 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo partilhou no Instagram um vídeo no qual se vê o filho mais novo, Mateo, de apenas um ano e dez meses, a chutar uma bola, na brincadeira com o pai.

Filho de peixe sabe nadar, já diz o ditado popular. Mas quando se trata dos filhos de Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus, ainda ganha mais força.

Cristianinho, o mais velho, já mostra os dotes futebolísticos herdados do pai pelos relvados italianos nos escalões jovens da "vecchia signora". Agora é o mais novo elemento masculino, Mateo, que completa dois anos a 5 de junho, a surgir num vídeo a dar pontapés na bola na brincadeira com o pai. E, fruto dos genes que carrega, não admira que já mostre ter queda para o desporto-rei.