"Fizemos história". Cristiano Ronaldo e Michael Jordan juntos

Cristiano Ronaldo encontrou-se, no domingo, com Michael Jordan, uma das maiores lendas do basquetebol. Para assinalar o momento, o jogador português partilhou nas redes sociais uma fotografia com o norte-americano.

"Nós fizemos história", escreveu o futebolista na legenda da imagem, referindo-se aos êxitos que tanto um como o outro alcançaram nas respetivas carreiras e modalidades.

No Instagram, a fotografia já tem mais de cinco milhões de "likes" e milhares de comentários, muitos dos quais a referir que são "duas lendas" e "os melhores de sempre".

Michael Jordan, agora com 56 anos e dono da equipa da NBA Charlotte Hornets, é considerado por muitos o melhor jogador de basquetebol de sempre. Foi seis vezes campeão da NBA, a mais prestigiada competição da modalidade, e cinco vezes MVP (melhor jogador) da prova.

Cristiano Ronaldo, com 34 anos, foi campeão da Champions League, maior prova de futebol de clubes, por cinco vezes e recebeu a Bola de Ouro, prémio de melhor jogador do mundo, pelo mesmo número de vezes.