Florentino Pérez: "Vamos ter saudades de Ronaldo a vida toda"

O presidente do Real Madrid reuniu-se com o internacional português um ano depois da transferência para a Juventus e não escondeu a emoção.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não faltou à cerimónia que fez de Cristiano Ronaldo "MARCA Leyenda". Trocou abraços com o ex-craque do Real Madrid, subiu ao palco para ser fotografado com CR7 e não escondeu alguma emoção.

Após se unir num sentido abraço com o internacional português, Florentino Pérez assumiu que os "merengues" sentem falta daquele que é o maior goleador da história do clube.

"Vamos ter saudades dele a vida toda. Sou fá de Cristiano. É o melhor", disse o líder do Real Madrid, após a cerimónia.

Também Jorge Mendes, empresário e amigo de CR7, foi todo elogios para o pupilo: "É o maior desportista da história", vincou.