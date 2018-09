Georgina leva filhos de Ronaldo ao estádio e felicita CR7 pelos golos

Nuno Azinheira Hoje às 18:33 Facebook

A estreia de Cristiano Ronaldo a marcar com a camisola da Juventus, este domingo frente ao Sassuolo, deixou felizes todos os adeptos da "vechia signora", mas em especial a namorada e os três filhos mais velhos, que acompanharam o jogo no estádio.

"Parabéns papá por seres o melhor do mundo. Amamos-te". Foi com estas palavras que Georgina Rodriguez felicitou o companheiro pelos dois golos que marcou no jogo da quarta jornada do campeonato italiano.

Na imagem publicada no Instagram, tirada à saída do estádio, Georgina surge com os gémeos Mateo (ao colo) e Eva. Cristiano Jr, que também acompanhou o jogo do pai no estádio, não surge na fotografia. Provavelmente, terá sido ele a tirar a foto.

Os dois golos de Ronaldo serviram para a Juventus vencer o seu adversário deste domingo. O resultado final foi de 2-1. Veja aqui os primeiros dois golos do avançado português, que se transferiu neste defeso do Real Madrid para Turim.