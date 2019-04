Georgina sobre Cristiano Ronaldo: "Foi amor à primeira vista" na Gucci

Hoje às 13:31 Facebook

Em entrevista à revista de moda "Elle", Georgina Rodríguez contou a história de "amor à primeira vista" que a une a Cristiano Ronaldo, com quem tem uma filha em comum, a pequena Alana Martina.

A viver em Turim, Itália, há menos de um ano com o craque português, Georgina está a provar ser um ícone de moda no país, tendo sido convidada para ser a capa da edição italiana da "Elle", onde, entre algumas confissões, admitiu querer apostar na carreira de modelo e recordou o início da relação com Ronaldo.

"Conhecemo-nos na Gucci. Dias depois, encontrámo-nos num evento e conversámos, desta vez fora do meu ambiente de trabalho. Foi amor à primeira vista para ambos", lembrou a modelo argentina espanhola, que também fez uma produção fotográfica para a publicação.

Durante a entrevista, Georgina confessou ser uma mulher caseira, que tem na família um pilar. "O lugar onde me sinto mais feliz é em casa, com os meus filhos e o meu namorado. O nosso lar é o nosso refúgio, o nosso templo construído com muito amor", contou, adiantando que dedica as manhãs aos pequenos e que, depois do almoço, vai com eles ao ginásio ou ao SPA. A essas rotinas, acresce-lhe a responsabilidade de fazer as compras para a casa.