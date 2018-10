Golo de Cristiano Ronaldo vale mais um recorde

Hoje às 20:55 Facebook

Cristiano Ronaldo alcançou mais um recorde ao marcar, este sábado, o 400.º golo nas ligas europeias.

O internacional português, que este sábado deu o empate à Juventus frente ao Génova (1-1), tornou-se no primeiro jogador de sempre a marcar 400 golos nas grandes ligas da Europa: 84 na Premier League, com a camisola do Manchester United, 311 na Liga Espanhola, pelo Real Madrid, e cinco na Serie A, pela "Vecchia Signora".

Cristiano é assim o primeiro jogador da história do futebol a conseguir chegar a esta marca nas cinco principais ligas europeias. Em segundo lugar, está Messi com 388 golos, segunindo-se os ex-futebolistas Jimmy Greaves, com 366, Gerd Muller (365) e Steve Bloomer (317).